Tennis-Weltrangliste: Sabalenka überholt Swiatek

Swiatek spielte zuletzt bei den US Open und scheiterte dort im Viertelfinale, auf die folgenden Asien-Turniere verzichtete sie. Australian-Open-Gewinnerin Sabalenka hingegen triumphierte bei den US Open und auch beim WTA-1000-Turnier Wuhan und überholte schließlich ihre Konkurrentin, die nach ihrem Wimbledon-Triumph 4.224 Punkte Vorsprung gehabt hatte. Das Jahresfinish bei den WTA-Finals (2. – 9. November in Riad) bietet daher eine spannende Ausgangslage.