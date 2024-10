Für Olympia scheut Judo-Juwel Dengg kein Duell

Zu Ehren dieses Erfolgs stand am Samstag in der Hermann-Wielandner-Halle von Bischofshofen die heimische Judo-Familie rund um ihren Heimatverein Sanjindo Spalier. „Wir sind richtig stolz, so eine besondere Athletin in unseren Reihen zu haben“, freut sich Obmann Thomas Wentz. Dengg selbst freute sich sehr über den Empfang. „Es zeigt, dass sich die getane Arbeit gelohnt hat“, strahlte die Lungauerin, die viele Autogramme schrieb. Schließlich gilt sie bereits mit 20 Jahren als Vorbild für die Jugend.