Vergnügungssteuer ist ab kommendem Jahr Geschichte

Nach neun Jahren: Wieder Konzerte am Residenzplatz

Vom Ende der Steuer per 1. Jänner profitiert im kommenden Jahr auch der Veranstalter der Konzerte aud dem Salzburger Residenzplatz. Am 9. und 10. Mai sollen wieder Rock- und Pop-Klänge 10.000 Besucher pro Abend in die Altstadt locken – erstmals seit dem Jahr 2016.