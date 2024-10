Jugendkonzerte wollen 2025 die Altstadt erobern

Nicht am Residenzplatz, aber in der Altstadt

Für das kommende Jahr ist das gleiche Budget reserviert. Doch man will in die Altstadt expandieren. Holzmann: „Es wird nicht der Residenzplatz! Genaueres kann ich noch nicht sagen, aber ich habe ein paar Orte im Blick, wo Konzerte für bis zu 800, vielleicht 2000 Leute stattfinden könnten.“ Das Programm soll ähnlich dem heurigen sein: Namhafte Hauptbands, viele kleinere Konzerte, Band-Contests, Dj-Sets und Workshops.