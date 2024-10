Djokovic gewinnt Duell der Giganten gegen Nadal

In einem letzten Duell zweier Tennis-Superstars hat Rafael Nadal den Kürzeren gezogen. Der Spanier, der nach den Davis-Cup-Finals seine Karriere beenden wird, musste sich im Spiel um Platz drei beim Exhibition-Turnier Six Kings Slam in Riad am Samstagabend dem Serben Novak Djokovic mit 2:6, 6:7(5) geschlagen geben.