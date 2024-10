Polcanova und Kolodziejczyk: Nächste Medaillen fix

Am Nachmittag geht‘s ums Finale

Szöcs/Polcanova sind Titelverteidigerinnen und spielen noch am Samstag (16.00 Uhr) gegen die Serbinnen Izabela Lupulesku/Sabina Surjan um den Finaleinzug. Äußerst schwierig wird es auch noch am Samstag für Kolodziejczk/Ursu, geht es doch nun gegen die französischen Olympia-Dritten Alexis und Felix Lebrun. Bronze ist den Verlierern aber deswegen sicher, da der dritte Platz nicht ausgespielt wird. Für Kolodziejczyk ist das bei seinem EM-Debüt in der allgemeinen Klasse ein sehr großer Erfolg.