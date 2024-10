Krachendes Finale in Natschbach und Hollabrunn

Lasst es krachen! Fünfter und letzter Renntag im Stockcar Racing Cup in Natschbach, in allen fünf Klassen geht’s am Samstag (ab 13.30 Uhr) noch um den Meistertitel. Auch in Hollabrunn gibt’s diesen Samstag und Sonntag ein wildes Finale auf losem Untergrund, über 100 Starter werden bei der „Weinland-Trophy“ zwei Renntage bestreiten. Vollkontakt ist garantiert!