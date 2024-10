Internet vom Satelliten: Es wird eng im Erdorbit!

Im Weltraum gelten andere Maßstäbe

Natürlich sind die Dimensionen im Weltall enorm. Doch angesichts der vielen Pläne für Satelliten-Netzwerke ist die Frage: Wie viel Platz ist im niederen Orbit – also in einer Höhe von etwa 200 bis 2000 Kilometern – überhaupt und kommen sich die Satelliten da nicht in die Quere? Musk rechnete Ende 2021 im Interview der „Financial Times“ vor, dass „Milliarden von Satelliten“ Platz hätten. Jede Schicht, also Höhe, habe eine größere Fläche als die Erde selbst. „Ein paar Tausend Satelliten sind nichts“, meinte er.