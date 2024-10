Linas (15) Leiche nach einem Jahr in Wald gefunden

Lina verschwand am 23. September vergangenen Jahres im französischen Elsass auf dem Weg zum Bahnhof von Saint-Blaise-la-Roche, von wo aus sie nach Straßburg fahren wollte. Doch in den Zug stieg sie nie. Nun wurde ihre Leiche in einem abgelegenen Waldstück 400 Kilometer entfernt vom Ort ihres Verschwindens in einem Wasserlauf unterhalb einer Böschung gefunden.