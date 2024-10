„Verstappen? Haben das nicht richtig gehandhabt“

Ein schwieriges Jahr für alle

„Ich glaube, diese Saison hat uns allen sehr zugesetzt. Sie war so intensiv“, erinnert sich Wolff an die Situation und weiter: „Jeder von uns hatte das Gefühl, dass etwas nicht in Ordnung war. Was wirklich schiefgelaufen ist, ist, dass ich nach Silverstone einen Fehler gemacht habe. Ich habe Jos nicht am selben Tag angerufen, was ich hätte tun sollen“.