Toto Wolff bereut Antonelli-Einsatz in Monza

Hintergrund: Antonelli war in Monza als Testfahrer für die Silberpfeile im ersten Training an den Start gegangen. Zwar konnte der Youngster direkt mit der ersten Bestzeit überzeugen, kurz darauf endete das Abenteuer allerdings nach einem Dreher in der Parabolica in der Bande. Ein Formel-1-Auftakt zum Vergessen für den 18-Jährigen, der wenige Tage später als Stammfahrer für 2025 präsentiert wurde.