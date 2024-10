Kann Olga Mikutina bei Skate America reüssieren?

Die in den USA lebende und trainierende Athletin tritt am Wochenende in Allen in Texas bei Skate America an, für das zweite November-Wochenende ist sie nach Tokio zur NHK-Trophy eingeladen. Höhepunkt des Wettkampf-Winters sind die Weltmeisterschaften im März in Boston, bei denen es um das Gros der Olympia-Tickets für 2026 gehen wird.