Kylian Mbappe kontert Vergewaltigungsvorwürfe

Was er damit meint? Für den heutigen Dienstag sind neue Verhandlungen im Rechtsstreit zwischen Mbappe und PSG vorgesehen. Der Weltmeister von 2018 unterstellt dem Ligue-1-Meister, etwas mit den Berichten zu tun zu haben. Vorwürfe, die in Paris gar nicht gut ankommen und auch Real Madrid hat sich mittlerweile in die Causa eingemischt. „PSG erfindet jetzt Geschichten in Schweden. Wir werden es ignorieren und unsere Klasse bewahren“, heißt es aus dem Umfeld der „Königlichen“. Bis in der Schlammschlacht um den Weltstart Ruhe einkehrt, wird wohl noch ein Zeitchen vergehen ...