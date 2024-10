33 Millionen Euro Schaden bei der heurigen Ernte

Zusätzlich zu den Wetterphänomenen haben die Landwirte auch mit neuen Schädlingen zu kämpfen. So breitet sich die Grüne Reiswanze vor allem im Linzer Zentralraum aus. Sie befällt in erster Linie Hülsenfrüchte – wie die Sojabohne – und sticht mit ihrem Saugrüssel Früchte, Samen und Blätter an und sorgt für großen Schaden.