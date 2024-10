Viel Ärger über rasende Essenszusteller auf Gehweg

Der Fußweg vor der Siedlung ist nur rund eineinhalb Meter breit. In der gesamten Gasse besteht ein Fahrradverbot. Und das ist gut so, wie Familie S. beschreibt: „Wenn man von unseren Stichwegen zu Fuß in die Anfanggasse einbiegt, hat man keine Chance, etwaige Fahrzeuge zu sehen, bevor man schon auf dem Gehweg steht.“