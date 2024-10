Trinkwasser in Klagenfurter Innenstadt freigegeben

Mit weiteren Freigaben zu rechnen

In Waidmannsdorf und St. Martin muss das Trinkwasser weiterhin drei Minuten abgekocht werden. Die Werte dort sind laut Behörde ebenfalls zwischenzeitlich negativ und damit ohne Verunreinigungswert. Bleiben diese Werte auch in den nächsten Tagen stabil, so ist mit weiteren Freigaben noch in dieser Woche zu rechnen.