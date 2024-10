Jagd auf Rekorde! Malkin knapp vor NHL-Meilenstein

Der 38-jährige Russe war am Montag beim 6:3-Auswärtserfolg seiner Pittsburgh Penguins bei den Montreal Canadiens zum 499. Mal in seiner Karriere in der NHL erfolgreich. Zudem steuerte er auch zwei Assists bei. 47 Spieler haben in der NHL-Geschichte 500 Mal oder öfter in der wichtigsten Eishockey-Liga der Welt getroffen.