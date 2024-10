Chef: „Alkohol nur für die Senioren“

Ein Kontrollamtsbericht zu den Seniorenwohnhäusern in der Stadt Salzburg im Auftrag der Freiheitlichen wirbelte, wie berichtet, viel Staub auf. Ein Punkt war etwa, dass in zwei Häusern wesentlich mehr Alkohol gekauft wurde als in den anderen. Die Erkältung dafür liefert der Leiter der städtischen Seniorenheime, Christoph Baumgärtner: „Das sind die Häuser mit Bewohnern mit niedrigen Pflegestufen. Der Alkohol ist nur für Sie bei Feierlichkeiten und Festen, nicht für die Mitarbeiter.“