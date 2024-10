Die politischen Lehren aus dem Ländle

1)

Obwohl die Partei des Landeshauptmanns im Ländle klar vorne landete, wird die politische, wirtschaftliche und soziale Entwicklung nirgendwo in Österreich positiv gesehen. In Vorarlberg empfand die größte Gruppe der Wählerschaft – 38 Prozent – in den letzten fünf Jahren eine Negativentwicklung. Für 33 Prozent ist alles gleich geblieben, und nur 25 Prozent haben da eine positive Sicht.