Radprofi totgefahren: 4 Jahre Haft für Lkw-Fahrer

Dem Lkw-Fahrer wurde Tötung im Straßenverkehr – ein Straftatbestand in Italien – sowie unterlassene Hilfeleistung zur Last gelegt. Nach dem Zusammenstoß hatte er sich vom Unfallort entfernt und war nach Deutschland zurückgekehrt. Der per europäischem Haftbefehl gesuchte Mann hatte sich sieben Monate später den Behörden gestellt und wurde in der Strafanstalt von Vicenza inhaftiert. Er soll im Frühjahr 2024 einen Schlaganfall erlitten haben.