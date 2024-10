„Wenn du Urlaub willst, schick mir ein Bikinifoto“

Wenn du einen Urlaubsantrag stellen willst, dann musst du mir vorher ein Foto von dir im Bikini schicken!“ – ein Mühlviertler Polizist, der in leitender Funktion tätig war, wurde nun von der Disziplinarkommission der Exekutive in Weyregg zur Bußzahlung von drei Monatsgehältern verdonnert, weil er sechs Kolleginnen sexuell belästigt hatte. Interessant wird, wo und wie er in Zukunft eingesetzt wird.