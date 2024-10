Wals fixierte Final-Heimrecht auch ohne Ragginger

Im Griechisch-Römisch holten die ersatzgeschwächten Flachgauer rund um den überragenden Christoph Burger schon in den unteren Gewichtsklassen die Pausenführung, wobei „Floh“ Kristian Cikel kampflos zum Sieg kam. „Inzing hat wohl mit der Niederlage gerechnet, deshalb auch anders aufgestellt“, meinte Coach Matthias Außerleitner. Mit dem 16:11 im Rücken ließ der 55-fache Meister vor 600 Zuschauern in der Walserfeldhalle dann auch im Freistil nichts mehr anbrennen. Am Ende stand ein 37:18-Sieg, mit dem klar ist: Die bereits fürs Ligafinale qualifizierten Salzburger bestreiten als Tabellenführer des Meister-Playoffs den finalen Rückkampf – abermals gegen Inzing - am 23. November zu Hause.