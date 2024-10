Norwegen-Teamchef warnt: „Wir müssen uns wehren!“

Norwegens Fußball-Teamchef Ståle Solbakken hat seine Mannschaft noch einmal auf Österreichs intensive Gangart vorbereitet. „Wir müssen uns wehren, dagegenstemmen und alles geben, um zu versuchen, nach dem Spiel noch an der Tabellenspitze zu sein“, erklärte der Nationaltrainer am Vortag des Nations-League-Gastspiels am Sonntag (20.45 Uhr) in Linz. „Es ist wichtig, dass wir ein gutes Ergebnis mit nach Norwegen nehmen können.“