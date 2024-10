Norwegen-Verteidiger fällt gegen Österreich aus

„Nicht mal ein Foul“

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick kann die Aussagen nach wie vor nicht nachvollziehen. „Jeder, der behauptet hat, dass Baumi irgendetwas mit der Verletzung von Ödegaard zu tun hat, oder gar ihn gefoult hat, der hat sich die Szene nicht angeschaut“, betonte der Deutsche am Samstag in Windischgarsten. „Für mich war das noch nicht mal ein Foul.“ Alle Vorwürfe an Baumgartner seien „völlig ungerechtfertigt“.