WM-Führender startet in Österreichs „zweiter Liga“

„Die nächsten zwei Rallyes sind auf Asphalt, da hat sich die Gelegenheit ergeben, uns hier mit dem Rally1-Fahrzeug vorzubereiten“, nickt der WM-Spitzenreiter. Denn schon ab nächsten Donnerstag erwarten Neuville bei der WM-Rallye in Oberösterreich, Tschechien und Bayern ähliche Vorraussetzungen wie am Samstag ab 7.50 Uhr im Waldviertel. „Es geht darum, sich im Auto wohlzufühlen.“ So bekommen die Fans in Österreichs „zweiter Liga“ – die Herbst-Rallye zählt zur Austrian Rallye Challenge – ein Stück WM.