Jubiläumssaison im Strandbad bringt Besucherrekord

Mit einem Sommer der Rekorde endet am Sonntag, den 13. Oktober, die Badesaison 2024 in den Klagenfurter Strandbädern. Nicht nur die Besucherzahlen waren außergewöhnlich, die Festivitäten in der Jubiläumssaison waren einmalig. In Summe folgten 600.800 Besucher der Einladung, den Sommer im Strandbad, Loretto und Maiernigg zu genießen. Die stärksten Badetage des Jahres waren am 29. Juni mit 7922, am 27. Juli mit 8410 und am 11. August mit 8411 Besuchern.