Hofheldinnen 2024: Zwei Obstbäuerinnen räumten ab

Karin Absenger war einst Apfelkönigin und arbeitete zehn Jahre lang als Floristin. Nach bestandener Abendmatura entschloss sie sich vor acht Jahren, den Obstbau-Betrieb in Heiligenkreuz am Waasen im Haupterwerb zu übernehmen. Ihre Motivation? „Ich habe den Wert dieser Ressource wiedererkannt und wollte den Hof nicht ungenutzt auslaufen lassen.“ Nun wurde sie in der Kategorie Urproduktion ausgezeichnet, vor der Milchbäuerin Margret Karelly aus Aflenz und der Quereinsteigerin Roswitha Marold aus Aigen.