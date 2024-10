Bechterew: Warnsignale werden oft übersehen

Es beginnt oft vor dem 40. Lebensjahr, meist in den 20ern oder 30ern: Starke Schmerzen treten in der unteren Lendenwirbelsäule auf. Sie quälen Betroffene zumeist in den frühen Morgenstunden, zwingen sie aus dem Bett. An Schlaf ist nicht mehr zu denken, denn nur nach dem Aufstehen und bei Bewegung bessern sich die Probleme.