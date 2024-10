Diebe von Mitarbeiterin auf frischer Tat ertappt

Gleich zweimal zugeschlagen haben Ladendiebe am Donnerstag in Kärnten. Zuerst klauten sie aus einem Drogeriemarkt im Bezirk Feldkirchen mehrere Parfums. Und auch in Klagenfurt haben die beiden Täter versucht, Parfums mitgehen zu lassen. Doch eine aufmerksame Mitarbeiterin stellte sich dem Vorhaben der Diebe in den Weg und alarmierte die Polizei.