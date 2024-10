Jürgen Klopp ist plötzlich Chef seiner Freunde

Gute Beziehungen zu Red Bulls Trainern

Klar ist, dass die Zeiten an der Salzach schon einmal ruhiger waren. Derzeit wird intern alles analysiert, finden viele Krisengespräche statt. Im Zentrum medialer Kritik standen zuletzt Sportdirektor Bernhard Seonbuchner und Coach Pep Lijnders. Während Ersterer nicht mehr ganz so fest im Sattel sitzen soll, muss sich Lijnders – zumindest derzeit – wohl etwas weniger sorgen. Mit Klopps Verpflichtung wurde der Rücken des Niederländers zudem gestärkt. Lijnders war lang sein Co bei den „Reds“, ist mehr als ein Kollege. Beide sprechen voneinander in den höchsten Tönen. Einen guten Draht pflegt Klopp auch zu anderen Coaches im Bullen-Universum. Leipzigs Marco Rose hat wie New Yorks Sandro Schwarz unter ihm in Mainz gespielt. Mit beiden soll der 54-Jährige häufig im Austausch sein, nun ist er der Boss seiner Freunde.