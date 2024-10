Überraschend! So viel verdient Klopp bei Red Bull

Vier Kontinente, doch mehr Freiheit

Während Klopp bei den „Flaggschiffen“ aus Leipzig und Salzburg wohl lediglich beratend tätig sein soll, stehen andernorts größere Aufgaben an. Bei Red Bull Bragantino in Brasilien, Omiya Ardija in Japan und den Red Bulls New York in den USA soll der ehemalige Top-Trainer stärker Einfluss auf Trainer, Kader und Struktur nehmen.