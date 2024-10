Mark Mateschitz erwirbt Salzburger Gwandhaus

Familie besitzt schon viele Salzburger Gebäude

Schon Marks Vater Dietrich Mateschitz hatte gerne in historische Gebäude investiert und diese wiederbelebt. Auch das nun erworbene Gwandhaus fügt sich in die bisherigen Salzburger Immobilien des Red-Bull-Chefs nahtlos ein. Die Rainerkaserne in Elsbethen samt großen Umbau unter Erhalt historischer Gebäude, das Winterstellgut in Annaberg oder das Landhaus Appesbach am Wolfgangsee sind nur einige Beispiele. Was Mark Mateschitz mit dem ehemaligen Schloss im Salzburger Stadtteil Morzg zukünftig plant, ist nicht bekannt.