Stars engagieren sich für sozial Benachteiligte

Sauberes Trinkwasser für 35.000 Menschen garantiert

In der „Baumi Junior School“ bekommen 250 arme Kinder zwischen drei und acht Jahren eine Schulausbildung und ein Mittagessen (oft ihre einzige Mahlzeit am Tag). An der Schule sind derzeit acht qualifizierte Lehrer, eine Sicherheitskraft und ein Koch angestellt. Die Lehrer unterrichten Gesundheitsgewohnheiten, Sprachentwicklung, Sport, Englisch, Religion, Kunst, Handwerk und Mathe. Weiters hat Baumgartner im Budaka Distrikt zwölf Brunnen reparieren lassen. So ist 35.000 Menschen sauberes Trinkwasser garantiert. Der Leipzig-Legionär sagt: „Das Projekt liegt mir sehr am Herzen. Sobald es die Zeit hergibt, werde ich mir das alles vor Ort anschauen.“