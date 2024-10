„War schon als Kind deppert und rettete Kröten“

Fotos von Eltern und Lebenspartnern am Tisch, Bild und Urne von Hündin „Suri“ im Wohnzimmerschrank, Wellensittiche flattern in der Voliere im Wohnzimmer – Toffifees und eine Dose Cola am Tisch. Die Grand Dame des Tierschutzes in OÖ, Hannelore Rügen, empfängt die „Krone“ in ihrer Wohnung in Linz. 50 Jahre war sie für Hund, Katze, Nutzvieh und Exoten im Einsatz – nun ist ihr Linzer Tierschutzverein Geschichte.