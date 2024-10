Halbes Auto gestohlen: Junges Pärchen festgenommen

Ein kurioser Fall beschäftigte die Polizei in den vergangenen Wochen in Innsbruck: Im September hatten sich unbekannte Täter an einem Auto zu schaffen gemacht und verschiedene Teile wie Lenkrad, Sitze und Schalthebel gestohlen. Mithilfe des Opfers, das Autohändler ist, konnte nun ein tatverdächtiges Paar gefasst werden.