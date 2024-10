Halbes Auto gestohlen, Parfum-Dieb rasch gestellt

Parfums ins Visier genommen

Indes hatte es ein Langfinger in einem Geschäft in Schwaz am Montag auf Drogerieartikel abgesehen. „Ein 40-Jähriger beobachtete gegen 17.20 Uhr, wie eine Person zwei Parfums entwendete und zu einem Pkw am Parkplatz ging.“ Eine Angestellte des Geschäfts verständigte die Polizei.