Psychogramm erstellt: Was Bombendroher antreibt

Seit dem 30. September vergeht in Österreich kaum ein Tag, an dem nicht per E-Mail eine anonyme Bombendrohung bei der Polizei eintrifft. Nach den Mega-Polizeieinsätzen am Dienstag in Graz und Linz, wo mit Sprengsätzen in Schulen gedroht wurde, stand am Mittwoch das Landesgericht Wien im Fokus einer Bombendrohung.