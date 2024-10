Italien – wie im Bilderbuch!

Wer sich kulinarisch verwöhnen lassen möchte, findet in Capalbio eine schöne Auswahl an authentischen Restaurants, die traditionelle Küche bieten. Fischliebhaber reservieren am besten im La Selva in Strandnähe. Apropos: Die Küste von Capalbio erstreckt sich über einen zwölf Kilometer langen Sandstrand. Die Maremma ist nicht nur ein Paradies für Wanderer und Radfahrer, sondern auch für Badeurlauber. Für einen Abstecher eignet sich auch der Gardino del Tarocchi, den die Künstlerin Niki de Saint Phalle entworfen hat. Im Tarot-Garten stehen 22 Skulpturen, die zum Teil begehbar sind. De Saint Phalle sagte über Tarot: „Das Leben ist wie ein Kartenspiel; wir werden geboren, ohne die Regeln zu kennen, aber jeder von uns muss mit dem Blatt spielen, das er bekommt.“