Nach Kreuzband-Operation sammelt er jetzt Spenden

Dass Trampolinspringer Benny Wizani bei Olympia in Paris trotz Kreuzbandriss vor 15.000 Zuschauern in der Bercy Arena dank konservativer Therapie starten konnte, sorgte auch für internationale Aufmerksamkeit. Dr. Christian Fink, der in der Sportszene die Koryphäe für Kreuzbandverletzungen ist, verfolgte die heldenhafte Geschichte ebenfalls. Als ihm Wizanis Physiotherapeut Jakob Wallentin nach den Spielen eine WhatsApp-Nachricht mit einer Anfrage für eine Operation schickte, sagte er sofort zu: „Ihr könnt in einer Woche am Abend kommen.“