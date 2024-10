SPD hat bereits neuen Generalsekretär gefunden

Kühnert verkündete seine Entscheidung in einem Brief an Parteimitglieder und Öffentlichkeit. Im Wahlkampf müsse jeder in der SPD über sich hinauswachsen. Doch er müsse sich eingestehen: „Ich selbst kann im Moment nicht über mich hinauswachsen, weil ich leider nicht gesund bin.“ Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur handelt es sich nicht um körperliche, sondern mentale Probleme.