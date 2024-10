Auf Sonnenschein folgen Herbst-Gewitter

Der Sonntag war ein Vorgeschmack auf das, was uns am Montag und am Dienstag erwartet: Sonne, Sonne, Sonne! Und die Temperaturen legen sogar noch ein paar Grad zu, wie Ubimet-Meteorologe Michele Salmi verspricht: „Am Montag wird die 20-Grad-Marke verbreitet geknackt, auch in den Tälern der Obersteiermark. Am Dienstag geht sich mit bis zu 24 Grad in Leibnitz und Bad Radkersburg sogar noch mehr aus.“ Wenn es geht, sollte man vor allem diese beiden Tage nutzen. Denn bereits am Mittwoch erreicht uns die nächste „Serie an atlantischen Störungen“, sagt Salmi. Das heißt: Es wird bewölkt, immer wieder kann es regnen.