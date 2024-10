Wagrain/Kleinarl auch nach Spitzenspiel makellos

Teamgeist als Erfolgsgeheimnis

Der Erfolg Wagrains ist kein Zufall. „Wir trainieren dreimal die Woche, was in dieser Liga nicht selbstverständlich ist“, betonte Gwehenberger. Zudem hob er den Teamgeist hervor: „Unsere Jungs kennen sich seit der Jugend und spielen fast blind zusammen. Viele von ihnen könnten locker eine oder zwei Ligen höher spielen.“ Mit einem solchen Teamzusammenhalt seien in den kommenden Jahren große Erfolge möglich, glaubt der Trainer. Auch Mauterndorf, das ohne zwei seiner besten Torschützen antreten musste, sah das ähnlich. „Wagrain hat einfach eine super Qualität. Wir haben alles versucht, aber sie waren an diesem Tag die bessere Mannschaft“, resümierte Mauterndorf-Trainer Sakib Sokolovic.