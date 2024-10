Pferdehof: Wenn Kinder plötzlich aufblühen

Am „Dreierhof“ von Eva Hieret in Maria Anzbach im Wienerwald trifft das in ganz besonderer Weise zu. „Wir sind ein Familienhof in dritter Generation. Auf unserem Hof fühlen sich auch noch Schafe, Hühner, Pferde, Katzerl, Hunde und Schweine wohl“, schildert die tüchtige Landwirtin, die mit ihrer Tochter Verena sogar „Familienzeit am Bauernhof“ anbietet. Und einige Plätze sind sogar noch frei.