Beim Roten Kreuz lernte Bontus das Überholen

Welche Aufgaben hatte Valentin Bontus als Rettungssanitäter in der Dienststelle in Brunn am Gebirge?

Roman Aigner: Seine Hauptaufgabe an der Rotkreuz-Bezirksstelle Brunn am Gebirge lag im Krankentransport. Gleich nach erfolgreicher Ausbildung zum Rettungssanitäter absolvierte Valentin die Ausbildung zum Sicheren Einsatzfahrer. Er war oft als Fahrer eingesetzt, bewältigte jedoch auch Einsätze in seiner Funktion als Rettungssanitäter.