Aufatmen! Ärzte geben Kevin Danso grünes Licht

Was beim 23-fachen ÖFB-Teampspieler und seinem Umfeld für reichlich Irritation sorgte, zumal in den Jahren zuvor bei den zahlreichen Checks im Klub und beim Nationalteam nie derartige Probleme festgestellt worden waren. Danso unterzog sich in der Folge mehreren Untersuchungen bei verschiedenen Herz-Spezialisten, kurzzeitig war von einer Vernarbung am Herzen die Rede, welche einen medizinischen Eingriff erfordere.