Ukraines Ex-Bayern-Star sammelt Geld für Russland

2013 hatte er gemeinsam mit David Alaba und Co. das Triple für den FC Bayern München geholt, in der Ukraine galt er jahrelang als Held – doch inzwischen ist Anatolij Tymoschtschuk in seiner Heimat unerwünscht. Nach zahlreichen Aufregern beteiligte sich der 45-Jährige nun auch an einer brisanten Spendenaktion. Denn er stiftete ein signiertes Zenit-Trikot mit der Aufschrift „Leningrad – Heldenstadt“.