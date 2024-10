Verkühlt! Halbmarathon ohne Julia Mayer

„Ist ja keine Schande!“

Die WM 2025 in Tokio aber, die Julia anpeilt und für die eine extrem hohe Direkt-Qualifikation von 2:23:30 gefordert ist, ist für Vermeulen nicht ein entscheidendes Ziel. „Wenn ich diese starke Zeit nicht laufe, ist das ja auch keine Schande“, bringt es Julia Mayer auf den Punkt. So ist es. Im Gegenteil: Wenn sie wieder in etwa an eine Zeit ihres hochklassigen Rekordes von 2:26:43 anknüpfen kann, wäre es schon großartig. Eine WM-Qualifikation könnte sie ohnehin mit einem guten Halbmarathon und einem starken Frühjahrsmarathon auch über die „Road to Tokio“ erreichen. Nur nichts übereilen. Nur die Gesundheit zählt.