Wie schlimm ist die steirische Infektionswelle?

4. Wie lange hält die Covid-Welle noch an?

Winter sieht bereits Lichtblicke. Der Anstieg ist am Abflauen oder bereits gebrochen, wie aktuelle Zahlen aus dem Abwasser-Dashboard zeigen. Dieses habe zuletzt eine „veritable Welle“ ausgewiesen, nun ist die Reproduktionszahl eindeutig abnehmend. Infizierte stecken also weniger Menschen an als noch vor wenigen Tagen.