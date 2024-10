Ski alpin: Sölden und Gurgl planen Ötztal-Doppel

„Bessere Werbung gibt es nicht“, sagte Philipp Falkner, Prokurist bei den Bergbahnen Sölden, bei einem Medientermin in Wien. In der Diskussion um den Austragungstermin reklamiert Sölden das Opening weiter für sich. „Wenn wir der Start, das Aushängeschild bleiben, sind wir sicherlich bereit, eine Woche nach hinten zu rücken – wenn die FIS mitspielt.“ Er kündigte Gespräche in der Söldener Weltcupwoche an.