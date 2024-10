Zu wenig Spender: Kommt Blut bald aus Reagenzglas?

Blut wird dringend gebraucht: In Österreich benötigt alle 90 Sekunden ein Patient eine Transfusion, das sind fast 1000 Blutkonserven am Tag. Alleine in der Steiermark sind es 50.000 pro Jahr. Bis zu drei Menschenleben können mit einer Blutkonserve gerettet werden. Wie das möglich ist? Nach der Vollblutspende wird das abgenommene Blut in seine drei Hauptbestandteile aufgetrennt: die roten Blutkörperchen (Erythrozyten), die Blutplättchen (Thrombozyten) und das Blutplasma.